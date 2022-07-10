Агент Марио Фернандеса рассказал, вернется ли футболист в ЦСКА

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Агент Марио Фернандеса раскрыл некоторые детали о будущем защитника.

Как известно, еще мае футболист объявил о приостановке контракта с ЦСКА и игровой карьеры и вернулся на родину.

По словам агента, пока футболист не собирается возобновлять карьеру.

"Этим летом Марио не планирует заключать контракт ни с каким бразильским клубом.

Возможно ли, что зимой он вернется в ЦСКА? На данный момент нет", — сказал Жорже Машаду.

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