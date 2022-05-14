Агент Малкома и Клаудиньо рассказал о будущем игроков

Фото: твиттер Малкома\Автор неизвестен

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильских футболистов "Зенита" Малкома и Клаудиньо высказался о будущем игроков в петербургском клубе.

"По-прежнему слишком рано говорить об этом. Еще ничего не понятно, и пока не знаю, когда наступит ясность по этому поводу", - сказал Гарсия.

Напомним, что контракт Малкома с "Зенитом" рассчитан до лета 2024 года. Соглашение Клаудиньо действительно до лета 2026 года.

В этом сезоне "Зенит" в четвертый раз подряд стал чемпионом России.

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