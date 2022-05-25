Агент Левандовски рассказал, почему Роберт хочет уйти из "Баварии"
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Пини Захави, агент польского нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, рассказал, почему его подопечный хочет сменить клуб.
"Я не собираюсь влиять на Роберта, чтобы он принял решение. Левандовски - взрослый человек, он сам знает, чего хочет. Дело ни в деньгах. "Бавария" просто перестала уважать Роберта, она потеряла его как человека", - приводит слова Захави SportBild.
Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 33-летнего Левандовски 32 миллиона евро, но "Бавария" оценивает его в 40 миллионов. Интерес к поляку также проявляет мадридский "Реал".
В нынешнем сезоне Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Бавария" определилась с условием для продажи Левандовски. | https://dailysports.net
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20