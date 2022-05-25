Агент Левандовски рассказал, почему Роберт хочет уйти из "Баварии"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Пини Захави, агент польского нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, рассказал, почему его подопечный хочет сменить клуб.

"Я не собираюсь влиять на Роберта, чтобы он принял решение. Левандовски - взрослый человек, он сам знает, чего хочет. Дело ни в деньгах. "Бавария" просто перестала уважать Роберта, она потеряла его как человека", - приводит слова Захави SportBild.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 33-летнего Левандовски 32 миллиона евро, но "Бавария" оценивает его в 40 миллионов. Интерес к поляку также проявляет мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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