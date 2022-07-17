Агент Левандовски получит огромную сумму за переход форварда в "Барселону"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Пини Захави, агент нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, заработает огромную сумму за переход поляка в "Барселону", сообщает журналист Альфредо Мартинес в своем твиттере.

По сведениям источника, агент получит пять миллионов евро за каждый год форварда в каталонском клубе. Ожидается, что поляк подпишет с каталонцами трехлетний контракт с возможностью продления еще на год. Таким образом, Захави получит от 15 до 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Барселона" заплатит за 33-летнего Левандовски 45 миллионов евро и еще пять миллионов в виде бонусов.

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