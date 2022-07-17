Агент Левандовски получит огромную сумму за переход форварда в "Барселону"

Теги бавария мюнхенбарселонароберт левандовски

Агент Левандовски получит огромную сумму за переход форварда в "Барселону"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Пини Захави, агент нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, заработает огромную сумму за переход поляка в "Барселону", сообщает журналист Альфредо Мартинес в своем твиттере.

По сведениям источника, агент получит пять миллионов евро за каждый год форварда в каталонском клубе. Ожидается, что поляк подпишет с каталонцами трехлетний контракт с возможностью продления еще на год. Таким образом, Захави получит от 15 до 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Барселона" заплатит за 33-летнего Левандовски 45 миллионов евро и еще пять миллионов в виде бонусов.

Не пропустите: Лапорта высказался о возможном уходе де Йонга. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Потери "Спартака" и "Зенита", успехи "Сочи" и ЦСКА: результаты 1-го тура РПЛ

Потери "Спартака" и "Зенита", успехи "Сочи" и ЦСКА: результаты 1-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов