Агент Лаутаро высказался о возможном переходе форварда в "Баварию"
Фото: твиттер Лаутаро Мартинеса/Автор неизвестен
Алехандро Камано, агент аргентинского нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса, поделился мнением о возможном переходе форварда в мюнхенскую "Баварию".
"Лаутаро входит в топ-10 лучших футболистов в мире. Я получаю много звонков от разных клубов, но у Мартинеса в данный момент есть только два приоритета - "Интер" и сборная Аргентины. Насколько конкретным является интерес "Баварии"? Я бы не удивился, если бы это было именно так. На него всегда есть интерес. В будущем может случиться всякое. "Интер" сейчас не в лучшей форме, но это все равно прекрасное место", - приводит слова Камано FC Inter News.
В нынешнем сезоне 25-летний Мартинес провел за "Интер" 11 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
|35
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|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20