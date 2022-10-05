Агент Лаутаро высказался о возможном переходе форварда в "Баварию"

Фото: твиттер Лаутаро Мартинеса/Автор неизвестен

Алехандро Камано, агент аргентинского нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса, поделился мнением о возможном переходе форварда в мюнхенскую "Баварию".

"Лаутаро входит в топ-10 лучших футболистов в мире. Я получаю много звонков от разных клубов, но у Мартинеса в данный момент есть только два приоритета - "Интер" и сборная Аргентины. Насколько конкретным является интерес "Баварии"? Я бы не удивился, если бы это было именно так. На него всегда есть интерес. В будущем может случиться всякое. "Интер" сейчас не в лучшей форме, но это все равно прекрасное место", - приводит слова Камано FC Inter News.

В нынешнем сезоне 25-летний Мартинес провел за "Интер" 11 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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