Агент Лаутаро Мартинеса высказался о будущем игрока

Фото: твиттер Мартинеса\Автор неизвестен

Алехандро Каманьо, агент аргентинского нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса поделился информацией по поводу будущего своего клиента.

"Иногда пресса публикует новости о его возможном трансфере, но Лаутаро думает об "Интере", чтобы радовать болельщиков, стать чемпионом, а затем работать на чемпионате мира.

Мы не ждем и не ищем трансфера. Он в "Интере", он счастлив, город замечательный. Мы думаем об "Интере", – сказал агент в эфире ¿Cómo te va?.

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