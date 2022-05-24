Агент Кокорина высказался о будущем игрока

Тимофей Бердышев, агент нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина поделился информацией о будущем футболиста.

"Как может ощущать себя человек в игровом плане, если он не играет? Он работает и надеется на то, что ему предоставят возможность показать себя.

Это был трудный для Саши сезон. Он получил очень маленькое количество игрового времени в связи с разными событиями. Будем сильно надеяться, что в следующем сезоне ситуация изменится в лучшую сторону.

На сегодняшний день: Кокорин планирует остаться в Италии на следующий сезон и пробовать добиться больше игрового времени для себя", – сказал представитель Кокорина.

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