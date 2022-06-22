Агент Кокорина высказался о будущем форварда в "Фиорентине"
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
Тимофей Бердышев, агент российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, рассказал о будущем своего клиента.
"Кокорин возвращается из отпуска в начале июля. Все идет по плану. Александр начнет работу на сборах с "Фиорентиной" в июле", - приводит слова Бердышева "Спорт-Экспресс".
В минувшем сезоне 31-летний Кокорин провел за "Фиорентину" семь матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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