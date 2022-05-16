Агент Бэйла высказался о будущем игрока
Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен
Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщил, что его подопечный покинет королевский клуб.
"Гарет покидает "Реал". Что касается сборной Уэльса, то многое зависит от того, попадет ли команда на ЧМ-2022. Думаю, что он вернется в Англию", - приводит слова Барнетта Record.
В нынешнем сезоне 32-летний Бэйл провел за "Реал" семь матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Реал" закрыл подписание Мбаппе. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Суаресом интересуются два известных клуба
-
"Ювентус" провел переговоры с Погба
-
Названа сумма возможного трансфера Мудрика в "Байер"
-
"Фиорентина" Кокорина потерпела разгромное поражение в Серии А
-
Агент Бэйла высказался о будущем игрока
-
Де Дзерби может покинуть "Шахтер"
-
"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Тчуамени
-
Хавбек "РБ Лейпциг" признан лучшим игроком Бундеслиги
-
Левандовски может перейти в "Челси"
-
"Барселона" встретилась с агентом Гави: подробности
-
Клопп высказался о финале Лиги чемпионов с "Реалом"
-
"Барселона" не будет выкупать Адама Траоре
-
Гвардиола поделился ожиданиями перед решающим туром АПЛ
-
Суарес попрощался с "Атлетико"
-
Эриксен высказался о своем будущем
-
"Барселона" с марта ведет переговоры с Рафиньей
-
Эрик тен Хаг поделился мнением о Роналду
-
Бензема высказался о "Золотом мяче"
-
"Атлетико" полностью доверяет Симеоне
-
"Реал" закрыл подписание Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14