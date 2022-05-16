Агент Бэйла высказался о будущем игрока

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Агент Бэйла высказался о будущем игрока

Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщил, что его подопечный покинет королевский клуб.

"Гарет покидает "Реал". Что касается сборной Уэльса, то многое зависит от того, попадет ли команда на ЧМ-2022. Думаю, что он вернется в Англию", - приводит слова Барнетта Record.

В нынешнем сезоне 32-летний Бэйл провел за "Реал" семь матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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