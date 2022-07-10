Агент Бернарду Силвы обсудил трансфер игрока с "Барселоной"

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Агент Бернарду Силвы обсудил трансфер игрока с "Барселоной"

Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен

Жорже Мендеш, агент португальского полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы, провел встречу с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, на встрече обсуждался переход португальца. Впрочем, приобретение хавбека "Барселоной" возможно только в случае продажи голландского полузащитника Френки де Йонга. Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" хочет получить за Силву порядка 90-100 миллионов евро.

В прошлом сезоне 27-летний Силва провел за "Манчестер Сити" 50 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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