Агент Барриоса высказался о будущем игрока
Фото: твиттер Барриоса\Автор неизвестен
Луис Фелипе Поссо, представитель колумбийского опорного полузащитника петербургского "Зенита" Вильмара Барриоса, высказался о будущем футболиста.
"Рома" заинтересована в подписании Барриоса? Нет, эта информация не соответствует действительности.
На данный момент нет причин для беспокойства, Вильмар останется в "Зените", - сказал агент.
Напомним, что Барриоса купили из "Боки Хуниорс" в сезоне 2018\19.
В прошедшем сезоне РПЛ колумбиец сыграл в 27 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.
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