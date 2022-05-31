Агент Барриоса высказался о будущем игрока

Фото: твиттер Барриоса\Автор неизвестен

Луис Фелипе Поссо, представитель колумбийского опорного полузащитника петербургского "Зенита" Вильмара Барриоса, высказался о будущем футболиста.

"Рома" заинтересована в подписании Барриоса? Нет, эта информация не соответствует действительности.

На данный момент нет причин для беспокойства, Вильмар останется в "Зените", - сказал агент.

Напомним, что Барриоса купили из "Боки Хуниорс" в сезоне 2018\19.

В прошедшем сезоне РПЛ колумбиец сыграл в 27 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

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