Агент Барриоса оценил вероятность ухода игрока из "Зенита"
Фото: твиттер "Зенита"/автор неизвестен
Агент Вильмара Барриоса не подтвердил слухи о желании игрока приостановить контракт с "Зенитом".
Как известно, накануне ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.
"Я не обсуждаю слухи! Вильмар отправится в Россию уже завтра", – приводит "Р-Спорт" слова Луиса Фелипе Поссо.
В "Зените" также отмечают, что ничего не знают о решении футболиста и ждут его в команде.
"Ерунда. Это злопыхатели", – приводит "СЭ" слова гендиректора петербургского клуба Александра Медведева.
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