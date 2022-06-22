Агент Барриоса оценил вероятность ухода игрока из "Зенита"

Фото: твиттер "Зенита"/автор неизвестен

Агент Вильмара Барриоса не подтвердил слухи о желании игрока приостановить контракт с "Зенитом".

Как известно, накануне ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

"Я не обсуждаю слухи! Вильмар отправится в Россию уже завтра", – приводит "Р-Спорт" слова Луиса Фелипе Поссо.

В "Зените" также отмечают, что ничего не знают о решении футболиста и ждут его в команде.

"Ерунда. Это злопыхатели", – приводит "СЭ" слова гендиректора петербургского клуба Александра Медведева.

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