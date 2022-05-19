Агент Бакаева прокомментировал слухи о переходе игрока в "Зенит"

Фото: твиттер Бакаева\Автор неизвестен

Герман Ткаченко, агент атакующего хавбека московского "Спартака" Зелимхана Бакаева, прокомментировал слухи о переходе игрока в "Зенит" на правах свободного агента.

"Спартак" сейчас не ведeт переговоров по новому контракту Бакаева. Связано это не с оценкой уровня игрока, как раз с этим всe нормально. Неясность есть по формату следующего сезона и бюджету клуба, как мне кажется.

Понятно, что у Зелимхана заканчивается контракт, и мы делаем свою работу – изучаем рынок. Есть ли договорeнность с "Зенитом"? Нет, такой договорeнности нет", – сказал Ткаченко.

Ранее сообщалось, что Бакаев летом бесплатно перейдет в "Зенит".

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