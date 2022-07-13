Агаларова зовет клуб из родного города Роналду

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Агаларова зовет клуб из родного города Роналду

Фото: твиттер Гамида Агаларова/Автор неизвестен

Нападающий "Уфы" Гамид Агаларов может перебраться в чемпионат Португалии.

В покупке 21-летнего форварда заинтересован местный клуб "Маритиму", о чем сообщает комментатор Роман Нагучев.

Интересно, что эта футбольная команда базируется в Фуншале на острове Мадейра. Именно там родился нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне "Маритиму" занял 10-е место в чемпионате Португалии, набрав в 34 матчах 38 очков.

В сезоне-2021/22 Гамид стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 голов в 29 матчах. 

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