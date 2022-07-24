Агаларов принес "Ахмату" первую победу в РПЛ
Фото: твиттер "Ахмата"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата России "Ахмат" на своем поле обыграл "Факел" со счетом 2:1.
Победу грозненскому клубу принесли голы Владимира Ильина и Гамида Агаларова. У гостей отличился Максим Максимов.
"Ахмат" – "Факел" - 2:1 (1:1)
Голы: Максимов, 27 - 0:1, Ильин, 37 - 1:1, Агаларов, 64 - 2:1
"Ахмат": Шелия, Тодорович, Семенов, Журавлев, Богосовац, Швец, Тимофеев, Харин (Олейников, 90), Трошечкин (Агаларов, 46), Садулаев (Бериша, 8; Нижич, 75), Ильин (Конате, 75).
"Факел": Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Магаль (Шляков, 82), Альшин (Мастерной, 81), Акбашев, Квеквескири (Шаваев, 72), Дмитриев (Мендель, 72), Аппаев (Ивахнов, 79), Максимов.
Не пропустите: "Динамо" уничтожило "Торпедо" в матче РПЛ. | https://dailysports.net
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 июля
-
Депаю грозит попадание в глухой запас "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры по трансферу защитника "Интера"
-
Хави придумал новую позицию для де Йонга
-
Украина проиграла в финале ЧМ по футзалу среди студентов
-
"Атлетико" предложил ПСЖ купить Гризманна
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить лидера "Лацио"
-
Тухель назвал причину разгромного поражения "Челси" от "Арсенала"
-
Феерии "Спартака" и "Зенита", крупные победы ЦСКА и "Динамо": результаты 2-го тура РПЛ
-
"Локомотив" на 94-й минуте спасся от поражения в матче с "Ростовом"
-
Агаларов принес "Ахмату" первую победу в РПЛ
-
Баринов может перейти в "Валенсию"
-
Бистрович перешел из ЦСКА в итальянский клуб
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 60 млн евро за одного из лидеров "Аякса"
-
Клопп назвал цели "Ливерпуля" на следующий сезон
-
"Ювентус" перевел Рабьо в молодежную команду
-
"Арсенал" - "Челси" - 4:0 (видеообзор)
-
"Иная порода". Ибрагимович похвастался крутым прессом (фото)
-
Гвардиола назвал причину ухода из "Манчестер Сити" Зинченко, Жезуса и Стерлинга
-
"Интер" договорился о продлении аренды Лукаку