Африканец из "Брайтона" неожиданно завершил карьеру в 24 года

Теги брайтон & хоув альбионэнок мвепу

Африканец из "Брайтона" неожиданно завершил карьеру в 24 года

Фото: сайт "Брайтона"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Брайтона" на официальном сайте объявила о завершении карьеры замбийским полузащитником Эноком Мвепу.

Футболист был вынужден закончить с футболом из-за заболевания сердца. Клуб пообещал помочь игроку в лечении и восстановлении.

24-летний Мвепу выступал за "Брайтон" с 2021 года. Всего он провел за клуб 27 матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач. Ранее играл за "НАПСА Старс", "Кафуэ Селтик", "Лиферинг" и "Ред Булл Зальцбург". За сборную Замбии сыграл 24 матча и забил шесть мячей.

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