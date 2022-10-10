Африканец из "Брайтона" неожиданно завершил карьеру в 24 года
Фото: сайт "Брайтона"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Брайтона" на официальном сайте объявила о завершении карьеры замбийским полузащитником Эноком Мвепу.
Футболист был вынужден закончить с футболом из-за заболевания сердца. Клуб пообещал помочь игроку в лечении и восстановлении.
24-летний Мвепу выступал за "Брайтон" с 2021 года. Всего он провел за клуб 27 матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач. Ранее играл за "НАПСА Старс", "Кафуэ Селтик", "Лиферинг" и "Ред Булл Зальцбург". За сборную Замбии сыграл 24 матча и забил шесть мячей.
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|Команда
|М
|О
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|5
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|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
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