АЕК подписал чемпиона мира

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АЕК подписал чемпиона мира

Фото: твиттер АЕКа/Автор неизвестен

Пресс-служба АЕКа на официальном сайте объявила о переходе французского защитника Джибриля Сидибе.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался греческому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

30-летний Сидибе ранее играл за "Труа", "Лилль", "Монако" и "Эвертон". За сборную Франции сыграл 18 матчей и забил один гол. Чемпион Франции-2016/2017, чемпион мира-2018.

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