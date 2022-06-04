Адвокат Бензема раскрыл интересные детали по громкому скандалу с Вальбуэна
Фото: твиттер Onze Mondial/Автор неизвестен
Адвокат форварда сборной Франции и мадридского "Реала" Карима Бензема раскрыл подробности решении футболиста согласиться с условным сроком по делу о шантаже полузащитника "Олимпиакоса" Матьё Вальбуэна.
По его словам, звездный нападающий просто устал от судебных дел.
"Мой клиент устал от этой процедуры. Этот отказ подтверждает решение о признании вины. Это юридическая сторона. Однако Карим Бензема всегда будет заявлять о своей невиновности в этом случае, и он никогда не хотел участвовать в деле по шантажу Матьё Вальбуэна", — приводит слова адвоката L'Equipe.
Как известно, Бензема обвинялся в шантаже полузащитника видеозаписью с интимным содержанием. Из-за скандала оба игрока были отстранены от национальной команды.
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