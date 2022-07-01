Адебайор ярко высказался об Аршавине

Фото: твиттер Эммануэля Адебайора/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Арсенала" Эммануэль Адебайор поделился мнением об экс-форварде "канониров" Андрее Аршавине.

"Аршавин – отличный игрок. Он великий, невероятный футболист. Расслабленный игрок, который никогда не чувствует давления. Я пытался давать ему советы, мы были довольно близки в "Арсенале". У него есть талант создавать моменты из ничего. Если вы забиваете четыре гола «Ливерпулю» на "Энфилде" – это самое сложное, что может быть в футболе. И этот невысокий человек смог сделать это. Он был особенным игроком", – приводит слова Адебайора "Матч ТВ".

Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2012 годы. Всего он провел за английский клуб 145 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.

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