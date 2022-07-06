Адебайор рассказал "интимную" историю про Аршавина

Фото: твиттер Эммануэля Адебайора/Автор неизвестен

Бывший форвард "Арсенала" Эммануэль Адебайор рассказал интересную историю о своем экс-одноклубнике Андрее Аршавине.

"Играем какой-то матч. Перерыв. Мы в раздевалке. И вдруг из соседнего кабинета врачей слышны звуки, которые обычно раздаются во время секса.

Оказывается, там был Аршавин и смотрел там порно на компьютере. Это было очень забавно.

Я не знал ни одного игрока, который бы смотрел порно в перерыве матча! – заявил он.

Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2012 годы. Всего он провел за английский клуб 145 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.

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