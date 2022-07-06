Адебайор раскритиковал ФИФА за бан российских футболистов

Теги эммануэль адебайор

Адебайор раскритиковал ФИФА за бан российских футболистов

Фото: твиттер Эммануэлья Адебайора/Автор неизвестен

Бывший форвард "Арсенала" Эммануэль Адебайор недоволен санкциями против российского футбола.

По словам звездного футболиста, ему жаль сборную России и русских футболистов.

"Но что мы можем сделать, чтобы как-то изменить ситуацию? Ничего.

Очевидно, надо позволить РФС и ФИФА вести диалог. Буду надеться, что у вас получится прийти к хорошему решению, которое освободит Россию от бана. Российские игроки не делают ничего плохого и ни в чем не виноваты", - сказал он.

Не пропустите: "Краснодар" начал переговоры по трансферу Агаларова. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Де Дзерби больше не является главным тренером "Шахтёра"

Де Дзерби больше не является главным тренером "Шахтёра"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов