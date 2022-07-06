Адебайор раскритиковал ФИФА за бан российских футболистов

Фото: твиттер Эммануэлья Адебайора/Автор неизвестен

Бывший форвард "Арсенала" Эммануэль Адебайор недоволен санкциями против российского футбола.

По словам звездного футболиста, ему жаль сборную России и русских футболистов.

"Но что мы можем сделать, чтобы как-то изменить ситуацию? Ничего.

Очевидно, надо позволить РФС и ФИФА вести диалог. Буду надеться, что у вас получится прийти к хорошему решению, которое освободит Россию от бана. Российские игроки не делают ничего плохого и ни в чем не виноваты", - сказал он.

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