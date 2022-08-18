"Адана Демирспор" подтвердил переход Дзюбы
Фото: твиттер "Аданы Демирспор"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Аданы Демирспор" на официальном сайте объявила о переходе нападающего Артема Дзюбы.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался турецкому клубу бесплатно. Стороны подписали контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.
33-летний Дзюба ранее играл за "Спартак", "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал" и "Зенит".
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может купить вратаря сборной Украины. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя вариантами на позицию левого защитника
-
"Бавария" купила грузинского таланта
-
Икарди может перейти в турецкий топ-клуб
-
"Манчестер Юнайтед" определился с датой дебюта Каземиро
-
"Ювентус" предложил "МЮ" американского хавбека
-
"Ференцварош" Черчесова одержал крупную победу в квалификации Лиги Европы
-
"Ницца" может усилиться талантом "Манчестер Юнайтед"
-
"Челси" вступил в борьбу с "МЮ" за украинского голкипера
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Рабьо: названа причина
-
На Роналду остался всего один претендент
-
В "Челси" уверены в переходе Обамеянга
-
"Адана Демирспор" подтвердил переход Дзюбы
-
"Ноттингем Форест" заплатит 50 млн евро за английского хавбека
-
"Реал" нашел замену Каземиро в АПЛ
-
Каземиро близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" может купить вратаря сборной Украины
-
"Барселона" хочет подписать Силву в следующем году
-
Симеоне официально стал футболистом "Наполи"
-
Не Кержаков: в "Торпедо" назвали имя нового главного тренера
-
"Манчестер Юнайтед" согласился повысить предложение по Антони
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24