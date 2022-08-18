"Адана Демирспор" подтвердил переход Дзюбы

Фото: твиттер "Аданы Демирспор"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Аданы Демирспор" на официальном сайте объявила о переходе нападающего Артема Дзюбы.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался турецкому клубу бесплатно. Стороны подписали контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

33-летний Дзюба ранее играл за "Спартак", "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал" и "Зенит".

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