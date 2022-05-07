Абрамович продал "Челси" за гигантскую сумму
Российский бизнесмен Роман Абрамович продал лондонский "Челси" американо-швейцарскому консорциуму, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Сумма сделки составила 2,5 миллиарда фунтов. Кроме того, новые владельцы обязуются вложить 1,75 миллиарда фунтов в развитие клуба.
Стоит отметить, что деньги за продажу клуба поступят на замороженный банковский счет в Великобритании, а затем полностью будут перечислены на благотворительность. Такое решение принял лично Абрамович.
55-летний Абрамович владел "Челси" с 2003 года. За этот период лондонский клуб пять раз стал чемпионом Англии, пять раз завоевал Кубок Англии, выиграл три Кубка Лиги, дважды завоевал Суперкубок Англии, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, один раз стал обладателем Суперкубка УЕФА, а также однажды выиграл клубный чемпионат мира.
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