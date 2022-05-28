Абрамович попрощался с "Челси"
Роман Абрамович попрощался с "Челси".
"Владение этим клубом сопряжено с большой ответственностью. С тех пор, как я пришел в "Челси" почти двадцать лет назад, я своими глазами увидел, чего может достичь этот клуб.
Моя цель заключалась в том, чтобы у следующего владельца было мышление, которое обеспечит успех мужской и женской командам, а также желание и стремление продолжать развивать другие ключевые аспекты клуба, такие как академия и жизненно важная работа фонда "Челси".
Я рад, что эти поиски подошли к успешному завершению. Передавая "Челси" новым опекунам, я хотел бы пожелать им успехов как на поле, так и за его пределами. Быть частью этого клуба было честью — я хотел бы поблагодарить всех бывших и нынешних игроков, сотрудников и, конечно же, болельщиков клуба за эти невероятные годы.
Я горжусь тем, что в результате наших совместных успехов миллионы людей теперь получат пользу от создаваемого нового благотворительного фонда. Это наследие, которое мы создали вместе", - написал олигарх в письме.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18