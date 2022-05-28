Абрамович попрощался с "Челси"

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Абрамович попрощался с "Челси"

Роман Абрамович попрощался с "Челси".

"Владение этим клубом сопряжено с большой ответственностью. С тех пор, как я пришел в "Челси" почти двадцать лет назад, я своими глазами увидел, чего может достичь этот клуб.

Моя цель заключалась в том, чтобы у следующего владельца было мышление, которое обеспечит успех мужской и женской командам, а также желание и стремление продолжать развивать другие ключевые аспекты клуба, такие как академия и жизненно важная работа фонда "Челси".

Я рад, что эти поиски подошли к успешному завершению. Передавая "Челси" новым опекунам, я хотел бы пожелать им успехов как на поле, так и за его пределами. Быть частью этого клуба было честью — я хотел бы поблагодарить всех бывших и нынешних игроков, сотрудников и, конечно же, болельщиков клуба за эти невероятные годы.

Я горжусь тем, что в результате наших совместных успехов миллионы людей теперь получат пользу от создаваемого нового благотворительного фонда. Это наследие, которое мы создали вместе", - написал олигарх в письме.

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