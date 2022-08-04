Абаскаля оштрафовали за поведение в матче с "Оренбургом"
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Стало известно, какие штрафы получил "Спартак" по итогам матча РПЛ с "Оренбургом" (4:1).
"Принято решение оштрафовать «Спартак» на 20 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики.
Оштрафовать главного тренера "Спартака" [Гильермо Абаскаля] на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны", — сказал Глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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