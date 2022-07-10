Абаскаль высказался о поражении от "Зенита"
Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль подвел итоги матча за Суперкубок России, в котором его подопечные проиграли "Зениту" со счётом 0:4.
По словам тренера, его команда должна принять поражение и не расстраиваться.
"Это часть процесса. Мы должны идти вперёд. Уже завтра нужно с поднятой головой работать дальше. Такие поражения ни в коем случае не делают нас слабее, а только усиливают. Пенальти на Зиньковском? К сожалению, я не видел этот момент. Готов ли Зиньковский играть с первых минут?
Он неплохо вошёл в игру, старался, шёл один в один, что он умеет делать. Были плюсы и минусы. Ему нужно ещё добавлять в решимости и концентрации, и мы поможем ему это сделать", – сказал Абаскаль в эфире телеканала "Матч".
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