Абаскаль не будет покидать "Спартак" после ухода Каттани

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Абаскаль не будет покидать "Спартак" после ухода Каттани

Агент главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля развеял слухи о том, что его клиент может покинуть московский клуб.

О возможном уходе испанца начали писать после того, как "Спартак" покинул спортивный директор Лука Каттани.

"Абаскаль останется главным тренером "Спартака", несмотря на уход спортивного директора Каттани", — сказал Дэвид Собрадо.

Напомним, что молодой тренер пришел в команду этим летом.

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