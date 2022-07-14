Абаскаль не будет покидать "Спартак" после ухода Каттани

Агент главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля развеял слухи о том, что его клиент может покинуть московский клуб.

О возможном уходе испанца начали писать после того, как "Спартак" покинул спортивный директор Лука Каттани.

"Абаскаль останется главным тренером "Спартака", несмотря на уход спортивного директора Каттани", — сказал Дэвид Собрадо.

Напомним, что молодой тренер пришел в команду этим летом.

Не пропустите: В "Зените" назвали главного шутника после ухода Дзюбы. | https://dailysports.net