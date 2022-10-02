8 голов: "Реал Сосьедад" в невероятном матче обыграл "Жирону"

Фото: твиттер "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Жирону" со счетом 5:3.

Победу гостям принесли дубль Александра Серлота, голы Браиса Мендеса, Мартина Субименди и Такефусы Кубо. У хозяев отличились Родриго Рикельме, Арнау Мартинес и Валентин Кастельянос.

"Реал Сосьедад", набрав 13 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Жирона" с 7 очками осталась на 13-й позиции.

"Жирона" – "Реал Сосьедад" - 3:5 (2:2)

Голы: Серлот, 8 - 0:1, Рикельме, 23 - 1:1, Мартинес, 27 - 2:1, Серлот, 42 - 2:2, Кастельянос, 48 - 3:2, Мендес, 66 - 3:3, Субименди, 71 - 3:4, Кубо, 85 - 3:5

"Жирона": Хуан Карлос, Мартинес (Ян Коуто, 79), Хуанпе (Фернандес, 76), Эспиноса, Буэно, Мигель Гутьеррес, Ромеу, Алеиш Гарсия (Уренья, 79), Рикельме, Вальехо (Эррера, 54), Кастельянос.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Сола, 55), Элустондо (Гевара, 83), Пачеко, Муньос, Мендес, Сильва (Турриентес, 83), Мерино, Субименди, Кубо (Наварро, 88), Серлот (Фернандес, 88).

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