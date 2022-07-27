8 голов "Бодо", успех "Динамо" Киев, позор "Олимпиакоса": результаты квалификации ЛЧ 27 июля
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
27 июля состоялись шесть ответных матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Стоит отметить разгромную победу "Бодо-Глимт" над "Линфилдом" со счетом 8:0, успехи киевского "Динамо" и "Ференцвароша" в поединках с "Фенербахче" и "Слованом", а также разгромное поражение "Олимпиакоса" в матче с хайфским "Маккаби".
"Бодо-Глимт" (Норвегия) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 8:0 (4:0) - первый матч - 0:1
Голы: Ветлесен, 7 - 1:0, Бонифасе, 21 (с пенальти) - 2:0, Пеллегрино, 23 - 3:0, Салтнес, 29 - 4:0, Эспейор, 52 - 5:0, Пеллегрино, 54 (с пенальти) - 6:0, Сампстед, 73 - 7:0, Эспейор, 88 - 8:0
"Фенербахче" (Турция) – "Динамо" (Киев, Украина) – 1:2 (0:0) - первый матч - 0:0
Голы: Буяльский, 57 - 0:1, Салаи, 89 - 1:1, Караваев, 114 - 1:2
"Слован" Словакия – "Ференцварош" Венгрия - 1:4 (0:2) - первый матч - 2:1
Голы: Боли, 20 - 0:1, Сакариассен, 30 - 0:2, Де Марко, 70 - 1:2, Траоре, 89 - 1:3, Лаидуни, 90 - 1:4
"Мальме" (Швеция) - "Жальгирис" (Литва) - 0:2 (0:1) - первый матч - 0:1
Голы: Ойевуси, 34 - 0:1, Оливейра, 52 - 0:2
"Цюрих" (Швейцария) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:2 (1:0) - первый матч - 2:3
Голы: Медведев, 4 (автогол) - 1:0, Кади, 56 - 1:1, Сантини, 90+6 - 2:1, Квабена, 98 - 2:2
"Олимпиакос" (Греция) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - 0:4 (0:1) - первый матч - 1:1
Голы: Чери, 5 - 0:1, Пьерро, 61 - 0:2, Пьерро, 65 - 0:3, Абу Фани, 86 - 0:4
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