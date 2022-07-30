8 голов: "Бавария" в феерическом матче выиграла Суперкубок Германии

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8 голов: "Бавария" в феерическом матче выиграла Суперкубок Германии

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

В матче за Суперкубок Германии "Бавария" обыграла "РБ Лейпциг" со счектом 5:3 и стала обладателем трофея.

Победу мюнхенскому клубу принесли голы Джамала Мусиалы, Садио Мане, Бенжамена Павара, Сержа Гнабри и Лероя Сане. У "быков" забивали Марсель Хальстенберг, Кристофер Нкунку и Дани Ольмо.

"РБ Лейпциг" – "Бавария" - 3:5 (0:3)
Голы: Мусиала, 14 - 0:1, Мане, 31 - 0:2, Павар, 45 - 0:3, Хальстенберг, 59 - 1:3, Гнабри, 65 - 1:4, Нкунку, 77 (с пенальти) - 2:4, Ольмо, 89 - 3:4, Сане, 90 - 3:5

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан, Хальстенберг, Симакан (Новоа, 79), Хенрихс, Кампль (Ольмо, 52), Лаймер, Форсберг (Андре Силва, 52), Собослаи (Айдара, 90), Нкунку.

"Бавария": Нойер, Павар (Мазрауи, 78), Эрнандес, Упамекано (де Лигт, 78), Дэвис, Забитцер, Киммих, Мюллер (Гравенберх, 68), Мане, Гнабри (Сане, 78), Мусиала (Коман, 60).

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
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15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
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17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
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