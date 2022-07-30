8 голов: "Бавария" в феерическом матче выиграла Суперкубок Германии
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен
В матче за Суперкубок Германии "Бавария" обыграла "РБ Лейпциг" со счектом 5:3 и стала обладателем трофея.
Победу мюнхенскому клубу принесли голы Джамала Мусиалы, Садио Мане, Бенжамена Павара, Сержа Гнабри и Лероя Сане. У "быков" забивали Марсель Хальстенберг, Кристофер Нкунку и Дани Ольмо.
"РБ Лейпциг" – "Бавария" - 3:5 (0:3)
Голы: Мусиала, 14 - 0:1, Мане, 31 - 0:2, Павар, 45 - 0:3, Хальстенберг, 59 - 1:3, Гнабри, 65 - 1:4, Нкунку, 77 (с пенальти) - 2:4, Ольмо, 89 - 3:4, Сане, 90 - 3:5
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан, Хальстенберг, Симакан (Новоа, 79), Хенрихс, Кампль (Ольмо, 52), Лаймер, Форсберг (Андре Силва, 52), Собослаи (Айдара, 90), Нкунку.
"Бавария": Нойер, Павар (Мазрауи, 78), Эрнандес, Упамекано (де Лигт, 78), Дэвис, Забитцер, Киммих, Мюллер (Гравенберх, 68), Мане, Гнабри (Сане, 78), Мусиала (Коман, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20