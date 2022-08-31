41-летний Хоакин был готов завершить карьеру ради "Бетиса"

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41-летний Хоакин был готов завершить карьеру ради "Бетиса"

Фото: твиттер "Бетиса"\Автор неизвестен

Нападающий "Бетиса" Хоакин согласился завершить карьеру, чтобы решить проблему с заявкой на сезон вратаря Клаудио Браво и нападающего Виллиана Жозе.

Как пишет Mundo Deportivo, в клубе отказались разрывать контракт с 41-летним испанцем.

"Бетис" надеется успеть продать форварда Лорена Морона, чтобы решить проблему с регистрацией футболистов.

Напомним, что Хоакин играет за "Бетис" с 2015 года.

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