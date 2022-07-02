40-летний Диего Лопес нашел новый клуб

Теги райо вальеканодиего лопес

40-летний Диего Лопес нашел новый клуб

Опытный страж ворот Диего Лопес подписал контракт с "Райо Вальекано".

Об этом сообщили 2 июля на официальном сайте клуба.

Контракт с 40-летним испанцем рассчитан до конца сезона-2022/23.

Напомним, что в прошлом сезоне "Лопес" играл за "Эспаньол". В чемпионате Испании он провел 36 матчей, 11 из которых отстоял на ноль.

За свою карьеру Лопес также выступал за "Реал", "Вильярреал", "Севилью" и "Милан".

Не пропустите: Салах продлил контракт с "Ливерпулем". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мхитарян стал игроком "Интера"

Мхитарян стал игроком "Интера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов