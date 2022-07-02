40-летний Диего Лопес нашел новый клуб

Опытный страж ворот Диего Лопес подписал контракт с "Райо Вальекано".

Об этом сообщили 2 июля на официальном сайте клуба.

Контракт с 40-летним испанцем рассчитан до конца сезона-2022/23.

Напомним, что в прошлом сезоне "Лопес" играл за "Эспаньол". В чемпионате Испании он провел 36 матчей, 11 из которых отстоял на ноль.

За свою карьеру Лопес также выступал за "Реал", "Вильярреал", "Севилью" и "Милан".

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