40-летний бывший форвард "Интера" попробовал себя в другом виде спорта

Теги родриго паласиоинтер милан

40-летний бывший форвард "Интера" попробовал себя в другом виде спорта

Фото: открытые источники

40-летний бывший аргентинский нападающий "Интера" Родриго Паласио попробовал себя в баскетболе, сообщает WorldNationNews.com.

По данным источника, звездный футболист подписал контракт с клубом "Гарньяно" из итальянской Серии D.

Он уже дебютировал в полуфинале регионального турнира, в котором его команда проиграла 65:73. По ходу встречи Родриго набрал шесть очков (на фото под номером 4).

Вчера он провел второй матч за клуб и набрал 14 очков в игре с "Баскет Маласпина".

За карьеру футболиста Паласио принял участие в 618 матчах, в которых отметился 206 голами и 110 результативными передачами. 

Не пропустите: Сестра Роналду ярко отреагировала на травму лица Криштиану в матче Лиги наций. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" нашел замену Роналду

"Манчестер Юнайтед" нашел замену Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов