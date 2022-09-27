40-летний бывший форвард "Интера" попробовал себя в другом виде спорта
Фото: открытые источники
40-летний бывший аргентинский нападающий "Интера" Родриго Паласио попробовал себя в баскетболе, сообщает WorldNationNews.com.
По данным источника, звездный футболист подписал контракт с клубом "Гарньяно" из итальянской Серии D.
Он уже дебютировал в полуфинале регионального турнира, в котором его команда проиграла 65:73. По ходу встречи Родриго набрал шесть очков (на фото под номером 4).
Вчера он провел второй матч за клуб и набрал 14 очков в игре с "Баскет Маласпина".
За карьеру футболиста Паласио принял участие в 618 матчах, в которых отметился 206 голами и 110 результативными передачами.
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