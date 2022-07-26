38-летний Вагнер Лав нашел новый клуб

Фото: твиттер Вагнера Лава/Автор неизвестен

Известный бразильский нападающий Вагнер Лав перейдет в "Спорт Ресифи", сообщает журналист Фабио Алейшо в своем твиттере.

Футболист является свободным агентом, поэтому достанется клубу бесплатно. Условия личного контракта не разглашаются.

38-летний Вагнер Лав ранее выступал за "Палмейрас", ЦСКА, вновь "Палмейрас", "Фламенго", вновь ЦСКА, "Шаньдун Лунэн", "Коринтианс", "Монако", "Аланьяспор", "Бешикташ", вновь "Коринтианс", "Кайрат" и "Мидтъюлланд". За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил 4 гола.

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