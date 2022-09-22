38-летний Тьяго Силва рассказал, сколько еще планирует играть

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38-летний Тьяго Силва рассказал, сколько еще планирует играть

Фото: твиттер Тьяго Силвы/Автор неизвестен

Бразильский защитник лондонского "Челси" Тьяго Силва, которому 22 сентября исполнилось 38 лет, заявил, что собирается играть до 40 лет.

"Я часто общаюсь с Ибрагимовичем, а в последнее время стал делать это чаще, так как "Челси" сыграет с "Миланом" в Лиге чемпионов. Мое будущее зависит от этого сезона и чемпионата мира. Также многое зависит от контракта, но моя цель - играть до 40 лет", - приводятся слова Силвы на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне Силва провел за "Челси" семь матчей и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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