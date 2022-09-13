37-летний голкипер Якупович нашел новый клуб в Англии

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37-летний голкипер Якупович нашел новый клуб в Англии

Фото: твиттер "Эвертона"/Автор неизвестен

Голкипер Элдин Якупович стал игроком "Эвертона".

Контракт с 37-летним футболистом рассчитан до конца сезона.

Подписание связано с травмами Джордана Пикфорда и Энди Лонергана.

Напомним, что опытный голкипер стал свободным агентом после того, как летом покинул "Лестер Сити", в котором провёл пять лет.

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