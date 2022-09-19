Чемпион Европы-2016 неожиданно ушел из сборной Португалии
Фото: твиттер Рафы Силвы/Автор неизвестен
Нападающий лиссабонской "Бенфики" Рафа Силва принял решение об уходе из сборной Португалии.
"Я сообщил главному тренеру сборной Португалии Фернанду Сантушу и руководству Федерации футбола Португалии, что больше не буду играть за национальную сборную. Я считаю, что принял честное и правильное решение. Прошу, чтобы причины личного характера были соблюдены всеми", - говорится в заявлении игрока.
29-летний Силва выступал за сборную Португалии с 2014 года. Всего он провел за национальную команду 25 матчей. Чемпион Европы-2016, победитель Лиги наций сезона-2018/2019.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
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|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
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|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14