Чемпион Европы-2016 неожиданно ушел из сборной Португалии

Фото: твиттер Рафы Силвы/Автор неизвестен

Нападающий лиссабонской "Бенфики" Рафа Силва принял решение об уходе из сборной Португалии.

"Я сообщил главному тренеру сборной Португалии Фернанду Сантушу и руководству Федерации футбола Португалии, что больше не буду играть за национальную сборную. Я считаю, что принял честное и правильное решение. Прошу, чтобы причины личного характера были соблюдены всеми", - говорится в заявлении игрока.

29-летний Силва выступал за сборную Португалии с 2014 года. Всего он провел за национальную команду 25 матчей. Чемпион Европы-2016, победитель Лиги наций сезона-2018/2019.

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