20 лучших: фарерский "Клаквик" сделал неожиданное предложение по Роналду

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20 лучших: фарерский "Клаквик" сделал неожиданное предложение по Роналду

Фото: твитттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

"КИ Клаксвик" предложил 20 овец за нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщается в официальном твиттере клуба.

Фарерский клуб таким образом отреагировал на информацию о том, что Роналду хочет расторгнуть контракт с манкунианцами.

"Мы предложили 20 наших лучших овец за Роналду. Ждем ответа от "МЮ", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов. Португалец интересуется "Атлетико", "Реалом", "Баварией" и "Наполи".

Не пропустите: Роналду ответил фанатам, которые против его перехода в "Атлетико". | https://dailysports.net
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