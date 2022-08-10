20-летний уругвайский защитник отказался от перехода в ЦСКА
20-летний уругвайский центральный защитник "Насьоналя" Хоакин Соса не перейдёт в московский ЦСКА.
Об этом журналистам заявил президент уругвайского клуба Хосе Фуэнтес.
"Переход Хоакина Сосы в ЦСКА сорвался. Я думаю, что этому клубу очень сложно осуществить переход из-за текущей ситуации в стране. Встречное предложение, которое они сделали нам, уже отклонено", — сказал он.
Ожидалось, что московский клуб выкупит 70% прав на Хоакина Сосу.
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