20-летний уругвайский защитник отказался от перехода в ЦСКА

20-летний уругвайский центральный защитник "Насьоналя" Хоакин Соса не перейдёт в московский ЦСКА.

Об этом журналистам заявил президент уругвайского клуба Хосе Фуэнтес.

"Переход Хоакина Сосы в ЦСКА сорвался. Я думаю, что этому клубу очень сложно осуществить переход из-за текущей ситуации в стране. Встречное предложение, которое они сделали нам, уже отклонено", — сказал он.

Ожидалось, что московский клуб выкупит 70% прав на Хоакина Сосу.

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