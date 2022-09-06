19-летняя жертва Менди рассказала подробности изнасилования футболистом

Фото: фан-инстаграм Бенжамена Менди/Автор неизвестен

19-летняя жертва защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди детально рассказала о том, как подверглась насилию со стороны футболиста в июле 2021 года.

По словам молодой девушки, в тот вечер она оказалась в доме у футболиста в Чешире после отдыха в ночном клубе.

Девушка засыпала одна, но ночью обнаружила Менди на себе.

"Это было ужасно, у меня были месячные. Я помню буквально пять секунд, как он подложил под меня полотенце.

Хотела ли заняться с ним сексом? Нет, потому что я плохо его знаю", — рассказала девушка в суде.

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