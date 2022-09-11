19-летнего студента осудили за расистский пост в адрес Мбаппе

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19-летнего студента осудили за расистский пост в адрес Мбаппе

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Суд вынес приговор относительно пользователя твиттера за расизм в адрес форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

19-летний студент приговорен к условному штрафу в 2 тысячи евро.

Поводом для наказания стало сообщение студента в твиттере, которое содержало расистские оскорбления в адрес форварда сборной Франции после вылета с Евро-2020.

Фигуранта дела обвинили в разжигании расовой ненависти, а также в подделке личных данных, так как он опубликовал твит под фото другого человека и использовал вымышленное имя.

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