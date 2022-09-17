17-летний форвард принес победу "Боруссии" Дортмунд в рурском дерби

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17-летний форвард принес победу "Боруссии" Дортмунд в рурском дерби

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле обыграла гельзенкирхенский Шальке" со счетом 1:0.

Единственный гол забил 17-летний Юссуфа Мукоко.

"Боруссия", набрав 15 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Шальке" с 6 очками осталась на 14-й позиции.

"Боруссия" Д – "Шальке" - 1:0 (0:0)
Гол: Мукоко, 79 - 1:0

"Боруссия" Д: Майер, Менье, Хуммельс, Шлоттербек, Вольф, Ройс (Рейна, 32; Азар, 84), Брандт (Джан, 84), Озджан, Беллингем, Модест (Мукоко, 64), Мален (Адейеми, 64).

"Шальке": Шволов, Матричани, Йосида, ван дер Берг, Мор, Дрекслер, Краус (Саласар, 81), Флик, Теродде (Польтер, 58), Ларссон (Караман, 58), Бюльтер (Крал, 76).

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