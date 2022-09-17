17-летний форвард принес победу "Боруссии" Дортмунд в рурском дерби
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле обыграла гельзенкирхенский Шальке" со счетом 1:0.
Единственный гол забил 17-летний Юссуфа Мукоко.
"Боруссия", набрав 15 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Шальке" с 6 очками осталась на 14-й позиции.
"Боруссия" Д – "Шальке" - 1:0 (0:0)
Гол: Мукоко, 79 - 1:0
"Боруссия" Д: Майер, Менье, Хуммельс, Шлоттербек, Вольф, Ройс (Рейна, 32; Азар, 84), Брандт (Джан, 84), Озджан, Беллингем, Модест (Мукоко, 64), Мален (Адейеми, 64).
"Шальке": Шволов, Матричани, Йосида, ван дер Берг, Мор, Дрекслер, Краус (Саласар, 81), Флик, Теродде (Польтер, 58), Ларссон (Караман, 58), Бюльтер (Крал, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20