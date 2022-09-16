13-летний голкипер сыграл в полуфинале Кубка Австралии

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13-летний Имер Абили стал самым молодым игроком, вышедшим на матч Кубка Австралии.

Вчера юный голкипер "Оукли Кэннонс" появился на поле в концовке полуфинального матча турнира против "Макартура".

Вратаря возрастной категории U14 выпустили на четыре компенсированные минуты, когда его команда проигрывала со счетом 2:5.

Примечательно, что Абили за отведённые ему минуты не пропустил.

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