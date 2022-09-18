125 миллионов за сезон: назван самый высокооплачиваемый футболист мира

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвстен

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе является самым высокооплачиваемым футболистом 2022 года.

Как пишет Sportico, 23-летний французский футболист заработает в сезоне-2022/2023 $125 млн.

Из них $105 млн составляет оклад игрока, а еще $20 млн — различные спонсорские контракты.

Второе место в рейтинге занимает 37-летний португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду с $113 млн, третье место у форварда "ПСЖ" Лионеля Месси - $110 млн.

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