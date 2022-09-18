125 миллионов за сезон: назван самый высокооплачиваемый футболист мира

Теги псжкилиан мбаппе

125 миллионов за сезон: назван самый высокооплачиваемый футболист мира

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвстен

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе является самым высокооплачиваемым футболистом 2022 года.

Как пишет Sportico, 23-летний французский футболист заработает в сезоне-2022/2023 $125 млн.

Из них $105 млн составляет оклад игрока, а еще $20 млн — различные спонсорские контракты.

Второе место в рейтинге занимает 37-летний португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду с $113 млн, третье место у форварда "ПСЖ" Лионеля Месси - $110 млн.

Не пропустите: Три топ-клуба АПЛ поборются за Мбаппе. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тоттенхэм" уничтожил "Лестер" в матче АПЛ

"Тоттенхэм" уничтожил "Лестер" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов